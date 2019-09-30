В Тамбовской области ожидаются сильный ветер, гроза и град

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-30T17:00:14+03:00

Не исключены аварии на ЛЭП и рост числа ДТП

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1 октября на территории Тамбовской области прогнозируются гроза, град и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

- Это с высокой долей вероятности может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах, ограничениями в работе авиации, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - предупреждают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU