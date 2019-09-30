2019-09-30T16:00:57+03:00
Звезды

Тамбовчанам продемонстрируют музейные экспонаты в дополненной реальности

Тамбовские музеи участвуют в проекте «Цифровая культура»
Марина Поповцева
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Смотрю в планшет - вижу артефактСмотрю в планшет - вижу артефактФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовские музеи войдут в проект Министерства культуры России «Артефакт». Такое название получила платформа мультимедиа-гидов по музеям и выставкам с применением технологии дополненной реальности.

В проект вошли Тамбовский областной краеведческий музей с проектом «Раритеты музея» и областная картинная галерея с проектом «Произведения искусства из Тамбовских усадеб».

Благодаря новому приложению, посетитель может навести камеру своего гаджета на произведение искусства и увидеть на экране информацию о нем. На изображение при этом наносятся «точки интереса», которые помогут познакомиться с символикой картины или сюжета. Также из приложения можно будет узнать об интересных фактах.

- Тамбовский областной краеведческий музей присоединился к проекту «Артефакт» в ноябре 2018 года, посетителям представлено 6 экспонатов. Проект вызвал значительный интерес, не только у детей и молодежи, но и у взрослых. Теперь список экспонатов, вошедших в проект, значительно расширен, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Со временем планируется подготовить мультимедиа-гиды и разместить их на ресурсе «Артефакт» еще 10 музейных проектов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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