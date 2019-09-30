В Котовске пьяный мужчина угнал машину

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-30T16:30:20+03:00

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Сотрудники котовского ОМВД раскрыли угон автомобиля по горячим следам. 29 сентября в дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила об угоне отечественного автомобиля с её дачного участка. Накануне женщина припарковала машину рядом, а на следующий день обнаружила пропажу.

До этого, вечером 28 сентября, сотрудники ГИБДД задержали ВАЗ-21130. На водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, составлили протокол. После недолгого разбирательства стало ясно, что автомобиль принадлежит вовсе не тому, кто находился за рулем.

Подозреваемым в угоне оказался 35-летний мужчина с ул.Южной, который работал у тамбовчанки по договору найма. В ходе опроса он дал признательные показания. В тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и воспользовался машиной хозяйки дачи для поездки в магазин за продуктами. Тамбовчанин уже совершал ранее преступления и был судим за угон.

Автомобиль изъят и будет возвращен владелице. Женщине повезло, что пьяный угонщик не повредил её машину.

- Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». - рассказали в региональном УМВД. - Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU