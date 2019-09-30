2019-09-30T15:35:40+03:00
Общество

Автобус Тамбов - Котовские дачи перестанет ходить по средам

Тамбовчане смогут добраться на дачу только по выходным
Марина Поповцева
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С 1 октября в расписание движения автобусного маршрута 101 "Магистральная - Котовские дачи" внесены изменения. Теперь автобус будет ходить только по субботам и воскресеньям, маршрут в среду отменен.

- Время отправления по выходным: от остановки «Магистральная»: 7:30, 17:20, от остановки «Котовские дачи»: 8:50, 18:40, - сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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