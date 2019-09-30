Тамбовский пенсионер «сдал квартиру» мошеннику

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-30T15:01:16+03:00

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Тамбовский пенсионер разместил на одном из интренет-сайтов объявление о сдаче квартиры. 28 сентября вечером ему позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что его устроили все условия, и даже предложил внести предоплату за аренду жилья. Для, якобы, перевода денег мошенник попросил номер карты. Далее он попросил назвать коды, которые пришли пенсионеру на его телефон, чтобы "завершить операцию по перечислению залога". Не подозревая подвоха, пенсионер сообщил нужную информацию, и тут же с его карты списались все денежные средства в размере 175300 рублей. Когда хозяин жилья понял, что его обманули, он обратился в полицию.

- Сотрудникам полиции удалось установить номера, с которых звонил мошенник, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Ведутся его поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU