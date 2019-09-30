2019-09-30T13:59:44+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пропали 774 кубометра государственной древесины

Возбуждено уголовное дело
Марина Поповцева
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Рассказовская межрайонная прокуратура выявила кражу древесины. Проверка установила, что ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Центра» заключила договор с ООО «ЛесЭнерго» на расширение просек под ЛЭП.

По договору компания должна была вырубить заросли и вывезти древесину на место складирования. А там, в свою очередь, хранить ее до момента реализации.

По информации мастера бригады, производившей работы, при вырубке получено 912 куб. м древесины. Однако в ходе прокурорской проверки установлено наличие лишь 138 куб. м. Таким образом как в воду канули 774 кубометров государственной древесины на сумму более 83 тысяч рублей. Ответственность за сохранность сырья лежит на ООО «ЛесЭнерго» и его субподрядчиках.

- Учитывая большие объёмы похищенного, труднодоступные места складирования древесины и необходимость использования спецтехники для ее вывоза, есть основания полагать, что хищение древесины совершено группой лиц, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

В связи с этим результаты проверки были направлены в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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