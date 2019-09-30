В Мичуринске подросток ограбил пенсионера

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-30T14:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мичуринске задержали подростка за квартирную кражу. 28 сентября в дежурную часть ОМВД по г. Мичуринску поступило сообщение от 66-летнего тамбовчанина. На ул.Городская выехала оперативная группа. Полицейские опросили мужчину, который рассказал о краже. Установлено, что 27 сентября во время отсутствия хозяина, воришка разбил окно и украл банковскую карту. Криминалисты провели осмотр на предмет оставленных улик и следов. Сотрудники полиции опросили соседей.

В ходе розыска полицейские задержали 15-летнего подростка из Мичуринска. После опроса юноша сознался в краже и рассказал, что успел снять с банковской карты 12600 рублей. Изъять данную сумму не удалось, воришка успел всё потратить. От украденного осталась только тысяча рублей.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. - сообщает региональное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU