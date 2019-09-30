Трое тамбовчан попались с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-30T14:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УНК продолжают борьбу с распространением наркотиков на территории Тамбовской области. 27 сентября недалеко от села Керша участковые задержали 41-летнего мужчину, у которого обнаружили и изъяли 4 килограмма невысушенной марихуаны. Тамбовчанина доставили в отдел полиции, где он рассказал, что нарвал марихуану в поле.

В этот же день сотрудники УНК в с.Донское задержали двоих парней, у одного из них обнаружено и изъято 9,15 гр. амфетамина, у второго - 10,25 гр. Молодых людей доставили в отделение полиции. Здесь они дали признательные показания и рассказали, где ими были сделаны закладки для дальнейшего распространения наркотиков. Сотрудники УНК выехали на указанное место и изъяли 83,44 гр. мефедрона. На другом месте обнаружено и изъято 2 закладки по 0.5 гр. амфетамина.

- По всем выявленным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ, - рассказали в региональном УМВД. - Сотрудниками полиции устанавливаются случаи распространения наркотических средств, к которым могут быть причастны задержанные.

ИСТОЧНИК KP.RU