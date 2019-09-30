2019-09-30T12:34:42+03:00
Происшествия

Тамбовчанка украла деньги с банковской карты своей бабушки

Сама пенсионерка в это время находилась в республике Беларусь
Магдалина Кочнева
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Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней тамбовчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража чужого имущества с банковского счета). Установлено, что женщина пользовалась номером телефона, на который была подключена услуга «мобильный банк» к банковской карте её 93-летней бабушки. Оттуда внучка похитила 21 тысячу рублей, переведя в несколько приемов деньги на свой счёт.

В это время бабушка, которая раньше жила в Тамбове, находилась в республике Беларусь. Здесь за ней ухаживает другая внучка, которая является двоюродной сестрой воровки. Именно ей бабушка выдала генеральную доверенность на распоряжение ее имуществом, в том числе на право получения денег с банковской карты, на которую перечисляется ее пенсия.

- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, наличие у обвиняемой малолетнего ребенка, суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. - сообщает прокуратура области. - Суд также обязал осужденную в течение 6 месяцев полностью возместить потерпевшей причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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