2019-09-30T13:00:11+03:00
Общество

Тамбовчане перейдут на цифровые трудовые книжки

Перевод в электронный формат начнется с 2020 года
Марина Поповцева
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С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку. Предполагается, что цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

При этом сразу отказываться от бумажной трудовой книжки не нужно. Переход будет добровольным, достаточно будет написать заявление работодателю, и тогда данные будут вноситься параллельно и в цифровой, и в бумажный документ. Правда, тот, кто будет впервые устраиваться на работу в 2021 году, бумажную книжку получить уже не сможет.

- Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов, - сообщают в ОПФР по Тамбовской области. - При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки.

Применение электронной трудовой сведет к минимуму ошибки и неточности в сведениях о трудовой деятельности. Кроме того, ею можно будет пользоваться дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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