Тамбовчане перейдут на цифровые трудовые книжки
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку. Предполагается, что цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.
При этом сразу отказываться от бумажной трудовой книжки не нужно. Переход будет добровольным, достаточно будет написать заявление работодателю, и тогда данные будут вноситься параллельно и в цифровой, и в бумажный документ. Правда, тот, кто будет впервые устраиваться на работу в 2021 году, бумажную книжку получить уже не сможет.
- Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов, - сообщают в ОПФР по Тамбовской области. - При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки.
Применение электронной трудовой сведет к минимуму ошибки и неточности в сведениях о трудовой деятельности. Кроме того, ею можно будет пользоваться дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU