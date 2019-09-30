В Тамбовской области легковушка сбила пешехода
57-летний мужчина оказался в больнице
Мужчину пришлось доставить в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 3 километре трассы Воронеж-Тамбов в Мордовском районе 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140» сбил пешехода. Это произошло, когда 57-летний мужчина вел вдоль дороги велосипед.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU