В Тамбовской области легковушка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-30T11:59:58+03:00

Мужчину пришлось доставить в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На 3 километре трассы Воронеж-Тамбов в Мордовском районе 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140» сбил пешехода. Это произошло, когда 57-летний мужчина вел вдоль дороги велосипед.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU