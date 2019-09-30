В Тамбовской области в авариях пострадали двое детей и подросток

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-30T11:03:59+03:00

16-летний подросток после ДТП оказался в больницее Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На 45 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai» при обгоне столкнулась с грузовиком «Mercedes Axor». После столкновения легковушка выскочила с дороги и перевернулась. В ДТП пострадал ехавший в ней 8-летний мальчик. Медпомощь ему оказали на месте.

Кроме того, на 212 километре трассы «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе 68-летний водитель автомобиля «Nissan Pathfinder» въехал в двигавшийся впереди «ВАЗ-21140».

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ-21140», мужчина 1999 года рождения и четырёхмесячная девочка, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.

Наконец, в Никифоровском районе 59-летний водитель «Chevrolet» при обгоне вылетел на встречку и столкнулся с мопедом «Вираго». 16-летний водитель мопеда получил травмы и был доставлен в Никифоровскую районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU