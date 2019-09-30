Тамбовчане получат поддержку на создание дошкольных групп

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-30T11:53:39+03:00

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С 2020 года запускается новый проект по открытию мест в негосударственном секторе дошкольного образования. Поступило несколько обращений о создании негосударственных форм дошкольного образования: семейных групп и частных дошкольных учреждений. Это новое направление для нашей страны. Сейчас ведётся поиск кандидатов, которые готовы принять участие в проекте. Для этого необходимо иметь соответствующее помещение. Государственная поддержка составит порядка 100 тысяч рублей. Предприниматель получит средства и может открыть группу для детей от 1,5 до 3 лет.

Как сообщает сайт регионального отделения "ЕР", сейчас разрабатывается региональный комплекс мер, которые позволят еще больше компенсировать затраты предпринимателей. Это дополнительная субсидия для реализации образовательной программы из бюджета области, субсидия на присмотр и уход – это помимо родительской платы за посещение ребенком группы. Ресурсный центр нового проекта создан на базе детского сада «Возрождение».

На приеме граждан звучали вопросы о создании семейных групп. Также спрашивали, нужно ли для этого педагогическое образование.

- Есть два варианта открытия семейной группы. Если планируется реализация образовательной программы, тогда один из родителей обязательно должен иметь педагогическое образование. Если группа предполагает только присмотр и уход, профильное образование не нужно, - рассказала консультант отдела общего образования управления образования и науки области Марина Сатанина.

Сейчас в Тамбовской области работает около 60 семейных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU