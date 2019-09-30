МичГАУ начнет обучение ветеринарных специалистов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-30T10:00:32+03:00

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Мичуринский аграрный университет получит 50,6 млн рублей от Министерство сельского хозяйства России на открытие кафедры животноводства и ветеринарии. Деньги пойдут на покупку приборов и учебно-лабораторного оборудования, создание и оснащение лабораторий, кабинетов и аудиторий.

- Вскоре Тамбовская область сможет готовить профессиональные кадры для отрасли животноводства, - заверяют в администрации Тамбовской области.

В настоящее время регион входит в число самых крупных производителей мяса в стране. При этом более трети работников ветслужб - околопенсионного возраста. Крупные животноводческие комплексы испытывают нехватку ветврачей, технологов по производству и переработке продукции животноводства.

Пока ветеринарных специалистов готовят только средние специальные учебные заведения. Это Кирсановский и Жердевский колледжи. Общий ежегодный выпуск составляет 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU