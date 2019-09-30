Тамбовчане претендуют на премию в области литературы и искусства
В Тамбовской области завершился прием документов на соискание Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства.
- Тамбовчане будут бороться за престижную награду по нескольким номинациям, - сообщили в администрации Тамбовской области.
Среди номинантов «Тамбовский молодёжный театр», «Тамбовтеатр», Эльвира Степанова - организатор экскурсий «Тамбовтеатра», Наталья Беляева – балетмейстер-постановщик «Тамбовтеатра», Ольга Сирото - актриса «Тамбовтеатра», а также начальник туристско-информационного отдела Информационно-аналитический центра культуры и туризма Тамбовской области Татьяна Долихина и ведущий методист Наталия Ашихмина.
ИСТОЧНИК KP.RU