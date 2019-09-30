2019-09-30T09:00:16+03:00
Звезды

Тамбовчане претендуют на премию в области литературы и искусства

Номинантами стали два театра и пять деятелей культуры
Марина Поповцева
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В Тамбовской области завершился прием документов на соискание Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства.

- Тамбовчане будут бороться за престижную награду по нескольким номинациям, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Среди номинантов «Тамбовский молодёжный театр», «Тамбовтеатр», Эльвира Степанова - организатор экскурсий «Тамбовтеатра», Наталья Беляева – балетмейстер-постановщик «Тамбовтеатра», Ольга Сирото - актриса «Тамбовтеатра», а также начальник туристско-информационного отдела Информационно-аналитический центра культуры и туризма Тамбовской области Татьяна Долихина и ведущий методист Наталия Ашихмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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