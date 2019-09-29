2019-09-29T22:36:32+03:00
Звезды

Встречи с писателями, мастер-классы и фотовыставки: тамбовчан приглашают на фестиваль книги и чтения

В области пройдет более 25 тематических мероприятий
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!» пройдет в Тамбовской области 15 - 17 октября. Всего в программе более 25 мероприятий, главными из которых станут творческие встречи с писателями. Основными площадками для их проведения будут городские и районные библиотеки, а также школы.

Кроме того, члены Союза писателей России проведут мастер-классы, литературные встречи, музыкально-поэтические чтения, а также презентации своих изданий. В рамках фестиваля состоятся авторские читки пьес современных драматургов и персональные фотовыставки.

Фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!» был отмечен в числе лучших региональных практик по продвижению книги и чтения и вошел в Атлас «100 проектов в поддержку чтения».

Как уточняют в обладминистрации, подробная программа книжного мероприятия будет опубликована немного позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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