2019-09-29T13:00:44+03:00
Спорт

150 км через поля и болота: под Тамбовом пройдет финал чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах

Для большей зрелищности организаторы подготовят прямую трансляцию гонки в сети
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://www.tambov.gov.ruфото: https://www.tambov.gov.ru
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Более 70 спортсменов и около трех тысяч болельщиков из России и стран ближнего зарубежья станут участниками финала чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах. Соревнования пройдут рядом с Тамбовом - в поселке Березка.

5-6 октября за победу будут бороться участники из Смоленска, Уфы, Пензы, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В командном зачете каждому из них предстоит пройти трассу протяженностью 120-150 километров. Длинная, так называемая, «трофийная» гонка, пройдет по бездорожью Тамбовской области: через поля, леса, болота, реки. Задача команды не только быстрее всех преодолеть естественные природные препятствия, но и пройти в строгой последовательности спецучастки.

Для большей зрелищности организаторы подготовят прямую трансляцию гонки в сети, а в базовом лагере соревнований будет функционировать шатер с монитором онлайн-трансляций для зрителей и спортсменов.

Как подчеркивают организаторы, трофи-рейды на квадроциклах (АТV) – молодое и стремительно развивающееся направление мотоциклетного спорта в России. Несмотря на это, чемпионат в нашей стране пройдет уже в двенадцатый раз. Трофи-рейды становятся русским видом спорта, потому что у нас стране есть необходимые условия для проведения подобных состязаний. Речь идет и о свободных территориях (для соревнований требуется не менее 200 гектар, которые в Европе найти очень трудно) и о специалистах, способных создавать интересные маршруты для спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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