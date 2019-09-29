2019-09-29T12:49:26+03:00
Общество

В Тамбовской области липе установили памятную табличку

Ведь дереву почти 150 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Тамбовской области.фото: сайт администрации Тамбовской области.
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Старовозрастной липе, которая растет на территории усадьбы А.И. Новикова в Староюрьевском районе, установили памятную табличку «Памятник живой природы» всероссийского значения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, дерево получило статус памятника в апреле этого года. Липа мелколистная внесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Специалисты выяснили, что растению 148 лет! Всего в регионе 14 объектов живой природы, которые внесены в аналогичный национальный реестр. И только шести из них присвоен статус «Памятник живой природы».

Напомним, поиском и сохранением старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для страны, занимаются специалисты в рамках всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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