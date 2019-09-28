2019-09-28T14:14:20+03:00
Общество

Тамбовчанке отдали медкарты только после вмешательства Уполномоченного

Женщина пыталась забрать документы из поликлиники в связи с переездом, но получала отказы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жительница Первомайского района попросила Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина помочь ей забрать медицинскую карту на себя и мужа в местной поликлинике. Семья собиралась переезжать на новое место жительства, но не могли получить медицинские документы - администрация медицинского учреждения в выдаче медкарт отказывала.

Уполномоченный выяснил, что в соответствии с Письмом Минздравсоцразвития РФ от 04.04.2005 № 734/МЗ-14 «О порядке хранения амбулаторной карты» выдача медицинских карт на руки пациенту возможна только с разрешения главного врача учреждения.

- На основании этого в адрес руководства районной больницы был направлен запрос о положительном разрешении указанного вопроса, - сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека. - Из полученного ответа на запрос следовало, что после оформления заявительницей официального письменного заявления, затребованные амбулаторные карты выданы ей на руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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