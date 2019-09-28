2019-09-28T13:13:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пойдет под суд за кражу трех поросят

Животных мужчина продал, а вырученные деньги пропил
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские полицейские раскрыли кражу, которая произошла 21сентября. Тогда в дежурную часть отдела полиции МОМВД «Мордовский» обратилась 64-летняя жительница поселка Степной. Женщина рассказала, что кто-то проник в ее сарай и украл трех находившихся там полуторамесячных поросят, весом по 10 кг каждый.

- Эксперты-криминалисты провели осмотр и изъяли следы пальцев рук вора, а также обнаружили след его обуви рядом с дверью, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – По подозрению в совершении этого преступления задержали 34-летнего местного жителя, ранее уже судимого за похожие преступления.

Поначалу мужчина отрицал свою причастность к краже, но потом сознался. С его слов преступление он совершил, будучи пьяным. Украденных поросят вор продал неизвестным ему людям за три тысячи рублей, деньги он пропил. Подсчитано, что реальный ущерб, который мужчина причинил хозяйке животных, составляет 7,5 тысяч. Возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанке отдали медкарты только после вмешательства Уполномоченного
Тамбовские полицейские задержали похитителей двух тонн семечек
Тамбовщина примет чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах
63 тысячи тамбовчан бесплатно получили лекарства
В Тамбове на улице Волжской появится онкодиспансер
На Тамбовщине в аварии с загоревшимся автомобилем погибли четыре человека
В Тамбове пройдет общегородской субботник
Тамбовчане просят решить устранить заторы на Магистральной/Мичуринской
Тамбовский автобус 31-р меняет свой маршрут
Житель Тамбовского района попался на краже зерна
В Тамбове открывается «горячая линия» по вопросам отопления
Тамбовская область продает «Сады Мичурина» белгородскому предприятию
В Кирсанове строят новый детский сад
Задержана тамбовчанка, «продающая» права
Тамбовчане убрали 10 кубов мусора с берега Цны
Новые инструменты не дошли до учеников тамбовских «музыкалок»
В Тамбове в тройной аварии пострадал водитель «Оки»
Пьяный тамбовчанин пытался избить ГИБДДшника