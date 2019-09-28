Тамбовчанин пойдет под суд за кражу трех поросят

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-28T13:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовские полицейские раскрыли кражу, которая произошла 21сентября. Тогда в дежурную часть отдела полиции МОМВД «Мордовский» обратилась 64-летняя жительница поселка Степной. Женщина рассказала, что кто-то проник в ее сарай и украл трех находившихся там полуторамесячных поросят, весом по 10 кг каждый.

- Эксперты-криминалисты провели осмотр и изъяли следы пальцев рук вора, а также обнаружили след его обуви рядом с дверью, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – По подозрению в совершении этого преступления задержали 34-летнего местного жителя, ранее уже судимого за похожие преступления.

Поначалу мужчина отрицал свою причастность к краже, но потом сознался. С его слов преступление он совершил, будучи пьяным. Украденных поросят вор продал неизвестным ему людям за три тысячи рублей, деньги он пропил. Подсчитано, что реальный ущерб, который мужчина причинил хозяйке животных, составляет 7,5 тысяч. Возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU