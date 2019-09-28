Тамбовщина примет чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-28T13:03:00+03:00

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Более 70 спортсменов и около 3 тысяч болельщиков из России и стран ближнего зарубежья станут участниками финала чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах. Соревнования пройдут в поселке Березка Тамбовского района Тамбовской области 5-6 октября. Их организаторами выступают министерство спорта России, администрация Тамбовской области, Федерация мотоциклетного спорта России и компания АО «Волтайр-Пром».

За главный приз будут бороться спортсмены из Смоленска, Уфы, Пензы, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В командном зачете каждому участнику предстоит пройти трассу протяженностью 120–150 километров. Длинная, так называемая «трофийная» гонка, пройдет по бездорожью Тамбовской области: через поля, леса, болота, реки. Задача команды не только быстрее всех преодолеть естественные природные препятствия, но и пройти в строгой последовательности спецучастки.

- Для большей зрелищности организаторы подготовят прямую трансляцию гонки в сети интернет, а в базовом лагере соревнований будет организован шатер с монитором онлайн-трансляций для зрителей и спортсменов, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU