2019-09-28T12:58:17+03:00
Общество

63 тысячи тамбовчан бесплатно получили лекарства

Стоимость препаратов для каждого человека составила 7-10 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Средства на препараты для инвалидов выделяет федеральный бюджетСредства на препараты для инвалидов выделяет федеральный бюджетФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Жителей Тамбовской области обеспечивают бесплатными лекарствами. В 2019 году этим правом воспользовалось 63 тысячи человек.

На 1 сентября 2019 года за лекарственной помощью обратилось почти 25 тысяч граждан, имеющих группу инвалидности. В аптеках региона обслужено свыше 300 тысяч рецептов, стоимость которых превысила 245,3 миллиона руб. При этом средняя стоимость одного рецепта составила 816,89 рублей, а средняя стоимость лекарственных препаратов, полученных одним человеком – 9,7 тысячи рублей. Также за льготными лекарствами обратились около 30 тысяч человек, которые не имеют группы инвалидности. В среднем каждый из них получил лекарств на сумму более 6,6 тысячи рублей.

- Средства необходимые для лекарственного обеспечения граждан, имеющих группу инвалидности, выделяются из федерального бюджета и составляют 861,8 рубля ежемесячно на одного человека, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанке отдали медкарты только после вмешательства Уполномоченного
Тамбовские полицейские задержали похитителей двух тонн семечек
Тамбовчанин пойдет под суд за кражу трех поросят
Тамбовщина примет чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах
В Тамбове на улице Волжской появится онкодиспансер
На Тамбовщине в аварии с загоревшимся автомобилем погибли четыре человека
В Тамбове пройдет общегородской субботник
Тамбовчане просят решить устранить заторы на Магистральной/Мичуринской
Тамбовский автобус 31-р меняет свой маршрут
Житель Тамбовского района попался на краже зерна
В Тамбове открывается «горячая линия» по вопросам отопления
Тамбовская область продает «Сады Мичурина» белгородскому предприятию
В Кирсанове строят новый детский сад
Задержана тамбовчанка, «продающая» права
Тамбовчане убрали 10 кубов мусора с берега Цны
Новые инструменты не дошли до учеников тамбовских «музыкалок»
В Тамбове в тройной аварии пострадал водитель «Оки»
Пьяный тамбовчанин пытался избить ГИБДДшника