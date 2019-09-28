63 тысячи тамбовчан бесплатно получили лекарства

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-28T12:58:17+03:00

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Жителей Тамбовской области обеспечивают бесплатными лекарствами. В 2019 году этим правом воспользовалось 63 тысячи человек.

На 1 сентября 2019 года за лекарственной помощью обратилось почти 25 тысяч граждан, имеющих группу инвалидности. В аптеках региона обслужено свыше 300 тысяч рецептов, стоимость которых превысила 245,3 миллиона руб. При этом средняя стоимость одного рецепта составила 816,89 рублей, а средняя стоимость лекарственных препаратов, полученных одним человеком – 9,7 тысячи рублей. Также за льготными лекарствами обратились около 30 тысяч человек, которые не имеют группы инвалидности. В среднем каждый из них получил лекарств на сумму более 6,6 тысячи рублей.

- Средства необходимые для лекарственного обеспечения граждан, имеющих группу инвалидности, выделяются из федерального бюджета и составляют 861,8 рубля ежемесячно на одного человека, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU