2019-09-28T12:23:57+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в аварии с загоревшимся автомобилем погибли четыре человека

Выжила лишь одна женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После столкновения один из автомобилей загорелсяПосле столкновения один из автомобилей загорелся
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Утром 28 сентября в Первомайском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Саньенг» и «Джили Грант». В момент ДТП в первой машине находились три человека, во втором – водитель и пассажирка. После удара автомобиль «Джили Гранта» загорелся.

- На место ДТП выезжали одно отделение ПЧ-27, аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Всего от МЧС к ликвидации ДТП привлекались 3 человека и 1 единица техники.

В аварии погибли четыре человека: все, кто находился в автомобиле «Саньенг» и водитель «Гранты», выжить удалось лишь его пассажирке. С черепно-мозговой травмой и переломом ключицы женщину доставили в больницу.

В страшном ДТП погибли четыре человека

В страшном ДТП погибли четыре человека

Фото/видео "Типичный Тамбов"

Авария Первомайский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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