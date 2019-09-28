На Тамбовщине в аварии с загоревшимся автомобилем погибли четыре человека
Утром 28 сентября в Первомайском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Саньенг» и «Джили Грант». В момент ДТП в первой машине находились три человека, во втором – водитель и пассажирка. После удара автомобиль «Джили Гранта» загорелся.
- На место ДТП выезжали одно отделение ПЧ-27, аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Всего от МЧС к ликвидации ДТП привлекались 3 человека и 1 единица техники.
В аварии погибли четыре человека: все, кто находился в автомобиле «Саньенг» и водитель «Гранты», выжить удалось лишь его пассажирке. С черепно-мозговой травмой и переломом ключицы женщину доставили в больницу.
В страшном ДТП погибли четыре человека
Фото/видео "Типичный Тамбов"
Авария Первомайский.
ИСТОЧНИК KP.RU