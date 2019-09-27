2019-09-27T11:31:04+03:00
Происшествия

Тамбовчанка перевела мошеннику 135 тысяч рублей

Мужчина убедил её перевести все деньги на «безопасный счёт»
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Поиски мошенника продолжаютсяПоиски мошенника продолжаются
Изменить размер текста:

УМВД по Тамбовской области разыскивают мошенника. 25 сентября 42-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что на ее телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что, якобы, с ее карточки пытаются списать деньги и для предотвращения этого мужчина предложил тамбовчанке перевести все средства на «безопасный счет». Женщина поверила и перевела ему 135 тысяч рублей через банкомат. После этого мошенник на связь не выходил.

Сотрудники полиции установили номер, с которого звонил мужчина. Также они выяснили, на какой счет были переведены средства тамбовчанки.

- В настоящее время ведутся все необходимые мероприятия по розыску мошенника и возврату денег потерпевшей. - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская область продает «Сады Мичурина» белгородскому предприятию
В Кирсанове строят новый детский сад
Задержана тамбовчанка, «продающая» права
Тамбовчане убрали 10 кубов мусора с берега Цны
Новые инструменты не дошли до учеников тамбовских «музыкалок»
В Тамбове в тройной аварии пострадал водитель «Оки»
Пьяный тамбовчанин пытался избить ГИБДДшника
В Тамбове продолжают пуск тепла
Тамбовчанка сломала ключицу при падении с капота авто своего молодого человека
Тамбовские следователи устанавливают причины пожара, в котором погибли четыре человека: предварительная версия ЧП – неисправная электропроводка
Котовский Дворец культуры открыл юбилейный сезон
Электронный журнал помогает тамбовским учителям сэкономить до 20 часов
В Тамбовской области женщина торговала «паленой» водкой
В Тамбовской области при пожаре погибли четыре человека, в том числе 4-летний ребенок
Житель Тамбовской области заплатил долг, чтобы не остаться без прав
Тамбовчанин купил права у аферистки
В Тамбове наградили лучших воспитателей
В Тамбове пройдут соревнования с московскими спортсменами
Житель Тамбовской области убил собутыльника топором
Тамбовской пенсионерке угрожал ножом пьяный гость
В Тамбове пройдёт краеведческий диктант
19-летнего тамбовчанина осудили за езду по поддельным правам
В Тамбове мужчина украл у школьника айфон
Пьяный тамбовчанин пытался дать взятку ГИБДДшнику
Тамбовчане очищают леса от мусора
Фестиваль «Тамбовщина за спорт» собрал более 250 человек