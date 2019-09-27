Тамбовчанка перевела мошеннику 135 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-27T11:31:04+03:00

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УМВД по Тамбовской области разыскивают мошенника. 25 сентября 42-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что на ее телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что, якобы, с ее карточки пытаются списать деньги и для предотвращения этого мужчина предложил тамбовчанке перевести все средства на «безопасный счет». Женщина поверила и перевела ему 135 тысяч рублей через банкомат. После этого мошенник на связь не выходил.

Сотрудники полиции установили номер, с которого звонил мужчина. Также они выяснили, на какой счет были переведены средства тамбовчанки.

- В настоящее время ведутся все необходимые мероприятия по розыску мошенника и возврату денег потерпевшей. - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU