2019-09-27T07:33:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при пожаре погибли четыре человека, в том числе 4-летний ребенок

ЧП произошло в 3 часа ночи в поселке Дмитриевщина Рассказовского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В момент пожара в доме находились пожилые хозяева, мужчина и маленький мальчикВ момент пожара в доме находились пожилые хозяева, мужчина и маленький мальчик
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27 сентября около трех часов ночи в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Советской поселка Дмитриевщина Рассказовского района.

- Пожарные прибыли на место уже в 3 часа 10 минут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области, спустя десять минут пожар локализовали, а к 3 часам 40 минутам полностью ликвидировали возгорание. К этому моменту выгорела половина дома площадью 10х10 метров, а также крыша по всей площади строения.

Огонь уничтожил полдома и крышу

Огонь уничтожил полдома и крышу

В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела четырех погибших – семейной пары ( обоим было по 65 лет), мужчины, возраст которого сейчас устанавливается и 4-летнего мальчика – внука погибших пенсионеров. Известно, что в доме было печное отопление. Причины пожара устанавливаются.

Причины возгорания выясняются

Причины возгорания выясняются

Пожар Рассказовский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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