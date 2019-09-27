В Тамбовской области при пожаре погибли четыре человека, в том числе 4-летний ребенок
27 сентября около трех часов ночи в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Советской поселка Дмитриевщина Рассказовского района.
- Пожарные прибыли на место уже в 3 часа 10 минут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области, спустя десять минут пожар локализовали, а к 3 часам 40 минутам полностью ликвидировали возгорание. К этому моменту выгорела половина дома площадью 10х10 метров, а также крыша по всей площади строения.
Огонь уничтожил полдома и крышу
В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела четырех погибших – семейной пары ( обоим было по 65 лет), мужчины, возраст которого сейчас устанавливается и 4-летнего мальчика – внука погибших пенсионеров. Известно, что в доме было печное отопление. Причины пожара устанавливаются.
Причины возгорания выясняются
Пожар Рассказовский район.
ИСТОЧНИК KP.RU