2019-09-26T17:01:29+03:00
Общество

В Тамбове наградили лучших воспитателей

На торжественную церемонию пригласили руководителей и педагогов детсадов
Марина Поповцева
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На торжество собрались лучшие работники дошкольного образованияНа торжество собрались лучшие работники дошкольного образованияФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Накануне Дня воспитателя работников сферы собрали в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». На торжественную церемонию пригласили руководителей и педагогов, достигших высоких успехов в деле развития и воспитания подрастающего поколения.

Как сообщают в администрации города Тамбова, в областном центре работает 52 муниципальных детских сада, куда ходят 17 тысяч малышей. Кроме того, строятся еще 5 новых садиков. Два из них «Машенька» и «Медвежонок» - откроются в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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