В Тамбове мужчина украл у школьника айфон
Преступник предложил ребенку установить игру и сбежал
Смартфон изъяли и вернули родителям мальчика
Изменить размер текста:
Школьник обратился за помощью к проходим, которые позвонил в дежурную часть. Приметы предполагаемого преступника передали всем нарядам ППС, вскоре на соседней улице сотрудники обнаружили мужчину, подходящего под приметы. Его задержали и доставили в отдел полиции. При досмотре у молодого человека обнаружили Iphone 5. В присутствии родителей мальчик опознал своего обидчика. Телефон изъяли и вернули.
- В отношении 24-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU