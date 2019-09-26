2019-09-26T14:01:00+03:00
Происшествия

В Тамбове мужчина украл у школьника айфон

Преступник предложил ребенку установить игру и сбежал
Магдалина Кочнева
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Смартфон изъяли и вернули родителям мальчикаСмартфон изъяли и вернули родителям мальчика
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Школьник обратился за помощью к проходим, которые позвонил в дежурную часть. Приметы предполагаемого преступника передали всем нарядам ППС, вскоре на соседней улице сотрудники обнаружили мужчину, подходящего под приметы. Его задержали и доставили в отдел полиции. При досмотре у молодого человека обнаружили Iphone 5. В присутствии родителей мальчик опознал своего обидчика. Телефон изъяли и вернули.

- В отношении 24-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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