Пьяный тамбовчанин пытался дать взятку ГИБДДшнику

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-26T13:31:12+03:00

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Собранные СКР по Тамбовской области доказательства достаточны для вынесения приговора 35-летнему жителю Жердевского района. 1 июля сотрудники ГИБДД остановили отечественный легковой автомобиль, за рулём которого был явно пьяный мужчина. Оказавшись в патрульном автомобиле, он предложил инспектору ГИБДД не составлять в отношении него протокол и положил в качестве «благодарности» в бардачок 35 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о попытке водителя дать взятку в дежурную часть.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

- Приговором суда тамбовчканину назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с конфискацией денежных средств, передаваемых в качестве взятки, в доход федерального бюджета. - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU