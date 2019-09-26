2019-09-26T11:30:42+03:00
Общество

В октябре в Тамбовской области будет выплачено 35 млн рублей на детей до 1,5 лет

С начала года выплаты достигли 301 млн рублей
Марина Поповцева
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В 2019 году Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования выплатило 40 тысяч ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Общая сумма выплат составила 301 млн рублей. Такую поддержку в регионе получают более 7 тысяч семей.

Размер пособия зависит от среднего заработка за 2 предыдущих года. Он составляет 40 % от его размера. При этом пособие не должно быть меньше 3277,45 рублей на первого и 6554,89 рублей на второго ребенка.

- Очередные – за сентябрь – выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет региональное отделение ФСС произведет с 1 по 15 октября. На эти цели предусмотрено 35 млн рублей, - сообщают в региональном ФСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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