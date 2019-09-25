В школе Тамбовской района детям недокладывали гарнир

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-25T15:28:34+03:00

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Прокуратура Тамбовского района проверила соблюдение законодательства в организации питания школьников. При этом выявлены нарушения ряда санитарных правил и норм в одной из школ района.

Школьникам накладывали по 100-110 граммов гарнира при норме в 180 граммов. Кроме того, электрополотенца у раковин в обеденном зале не работали, в цехе по обработке овощей находились посторонние вещи, не было документов на овощи, подтверждающие их безопасность и качество. Также в столовой не велись документы по контролю за организацией питания.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства и решения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц их допустивших, прокуратура внесла представление в адрес директора школы. Одновременно в отношении последнего возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU