Тамбовчанин изнасиловал психически больную 15-летнюю падчерицу

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-25T09:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области под суд пойдет 58-летний мужчина, которого обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений против половой неприкосновенности ребенка. По версии следствия, после официального расторжения брака с супругой тамбовчанин проживал в одной квартире с ней и ее 15-летней дочерью, страдающей психическим заболеванием. Воспользовавшись отсутствием женщины дома, мужчина совершил в отношении падчерицы развратные действия, а также, пользуясь тем, что она в силу заболевания не может понимать значение совершаемых в отношении нее действий, вступил с ней в половую связь.

- В настоящее время следственными органами СУ СКР по Тамбовской области расследование этого уголовного дела завершено, - сообщили в СКР по региону. - Фигурант обвиняется в совершении ряда преступлений – по ст. ст. 131, 135 УК РФ и др.

Известно, что мужчина так и не признал своей вины в совершении преступлений против девочки, тем не менее, следователи уверены, что собрали всю доказательную базу, достаточную для рассмотрения дела в суде и вынесения приговора. По данным правоохранителей, у тамбовчанина есть еще несколько судимостей, в том числе за гибель человека.

ИСТОЧНИК KP.RU