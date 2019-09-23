В Тамбовском районе задержали наркокурьеров
На трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовском района оперативники Управления Наркоконтроля УМВД области остановили автомобиль «Киа Серато» с московскими номерами. По оперативной информации, в авто ехали наркокурьеры.
Трое находившихся в машине гостей из ближнего зарубежья были доставлены в Управление Нарконтроля. При досмотре у них нашли несколько свертков с наркотиком. Экспертиза показала, что это был героин, общий вес партии - 215 граммов.
Иностранцы признались, что купили наркотики через интернет и собирались продать их в Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьерам грозит до 20 лет тюрьмы.
- По решению суда на период расследования уголовного дела они арестованы и помещены в следственный изолятор, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU