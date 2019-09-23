На севере Тамбова ослабнет напор холодной воды

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-23T15:02:04+03:00

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24 и 25 сентября в Тамбове пройдет ремонт запорной арматуры на водоводе, который находится на пересечении улиц Мичуринская и Агапкина. Из-за этого с 9.00 и окончания работ (ориентировочно до 17.00) упадет давление холодного водоснабжения в микрорайонах «Радужное» и «Солнечный».

Ограничение холодного водоснабжения (вплоть до полного отключения) возможно в микрорайонах «Слобода» и «Светлый», в границах улиц Прямой, Январской и героев Десантников. Кроме того, ослабление напора заметят в пятиэтажках в границах улиц Мичуринской и Прямой, а также домах 2, 2а, б, в, г, 4 по улице Герасимова.

- При необходимости акционерным обществом «Тамбовские коммунальные сети» будет организован подвоз воды, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU