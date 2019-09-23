В Тамбовской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-23T12:01:03+03:00

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В Тамбовской области завершился первый этап конкурса МВД России «Народный участковый». В нем участвовали 36 участковых уполномоченных полиции со всего региона, за которых проголосовало более 3,5 тысячи жителей. В результате удалось отобрать 10 победителей.

Наибольшее количество голосов – более 1400 – набрал Геннадий Федосеев из Староюрьево. На втором месте Серей Корякин из Тамбова (866 голосов), на третьем – Денис Иночкин из Моршанска (560 голосов).

- С 7 по 16 октября на интернет-сайте УМВД откроется онлайн-голосование по второму этапу конкурса, где будет выбран один представитель Тамбовской области для участия в финальном этапе, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Победитель всероссийского этапа станет известен после 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU