21-летнего тамбовчанина задержали с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-23T11:33:01+03:00

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21 сентября оперативники Наркоконтроля совместно с участковыми рассказовской полиции на улице Пионерской остановили 21-летнего мужчину, которого сотрудники заподозрили в незаконном обороте наркотиков. При себе у молодого человека оказался сверток с марихуаной общим весом 300 граммов. Он признался, что нарвал марихуану в гаражном массиве на краю города для личного потребления.

- Наркотическое средство изъято и направлено на экспертизу, - сообщают в региональном УМВД. - В дальнейшем в отношении молодого человека будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU