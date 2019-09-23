2019-09-23T11:01:52+03:00
Общество

Почти половина жителей Тамбовщины получит прививки от гриппа

Вакцинация продлится до 1 декабря
Магдалина Кочнева
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516 297 человек запланировано привить516 297 человек запланировано привить
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На Тамбовщине стартует прививочная компания, во время которой вакцинацию от гриппа планируют провести не менее 45 процентам населения области и не менее 75 процентов из групп риска.

- Запланировано привить 516 297 человек, в т.ч. 363 068 взрослых и 153 229 детей. - сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения области Ольга Виницкая. - За прошедший сезон в Тамбовской области превышение эпидемических порогов не регистрировалось. Это связано с ежегодно высоким охватом населения сезонной иммунизацией против гриппа.

Закончить иммунизацию против гриппа в 2019 году, планируется до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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