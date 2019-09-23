Почти половина жителей Тамбовщины получит прививки от гриппа
На Тамбовщине стартует прививочная компания, во время которой вакцинацию от гриппа планируют провести не менее 45 процентам населения области и не менее 75 процентов из групп риска.
- Запланировано привить 516 297 человек, в т.ч. 363 068 взрослых и 153 229 детей. - сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения области Ольга Виницкая. - За прошедший сезон в Тамбовской области превышение эпидемических порогов не регистрировалось. Это связано с ежегодно высоким охватом населения сезонной иммунизацией против гриппа.
Закончить иммунизацию против гриппа в 2019 году, планируется до 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU