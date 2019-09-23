За выходные на Тамбовщине в авариях пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-23T10:04:04+03:00

В больницах оказались двое мальчиков 9 и 10 лет, а также 4-летняя девочка

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За минувшие выходные дни, с 21 по 22 сентября, на территории Тамбовской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения.

По данным регионального УГИБДД, среди пострадавших три ребенка. Аварии произошли в городе Тамбове, а так же на территории Ржаксинского, Знаменского и Тамбовского районов.

Так, 21 сентября в 9 часов 10 минут на 11 километре автодороги Р-22 Каспий «Кариан-Токаревка» 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», мужчина 1961 года рождения, при совершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным автомобилем «Great Wall», под управлением 67-летнего мужчины. В результате аварии пассажира автомобиля «ВАЗ-2110», десятилетнего мальчика с травмами доставили в Детскую областную больницу города Тамбова.

В этот же день, 21 сентября в 13 часов 15 минут на 202 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района, 34-летний водитель автомобиля «Chery А15», при выполнении обгона выскочил на левую по ходу движения обочину и, не справившись с управлением, выехал на проезжую часть, где столкнулся с обгоняемым большегрузным автомобилем «Volvo FM», в составе полуприцепа «Schmitz», под управлением 46-летнего мужчины. После удара о фуру, иномарка опрокинулась в кювет.

- В результате аварии пассажир автомобиля «Chery А15»,девятилетний мальчик, получил травмы и был доставлен в Детскую областную больницу, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла 22 сентября в 0 часов 30 минут на 8 километре автодороги «Каменка-Протасово», проходящей по территории Ржаксинского района. Как рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился суправлением и въехал в дерево. В результате этой аварии травмы получила пассажирка автомобиля, четырехлетняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, при этом перевозилась без детского кресла. Водитель сам доставил малышку в ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU