2019-09-23T10:04:04+03:00
Происшествия

За выходные на Тамбовщине в авариях пострадали трое детей

В больницах оказались двое мальчиков 9 и 10 лет, а также 4-летняя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Всего на дорогах области произошло 7 аварий с пострадавшимиВсего на дорогах области произошло 7 аварий с пострадавшимиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

За минувшие выходные дни, с 21 по 22 сентября, на территории Тамбовской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения.

По данным регионального УГИБДД, среди пострадавших три ребенка. Аварии произошли в городе Тамбове, а так же на территории Ржаксинского, Знаменского и Тамбовского районов.

Так, 21 сентября в 9 часов 10 минут на 11 километре автодороги Р-22 Каспий «Кариан-Токаревка» 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», мужчина 1961 года рождения, при совершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным автомобилем «Great Wall», под управлением 67-летнего мужчины. В результате аварии пассажира автомобиля «ВАЗ-2110», десятилетнего мальчика с травмами доставили в Детскую областную больницу города Тамбова.

В этот же день, 21 сентября в 13 часов 15 минут на 202 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района, 34-летний водитель автомобиля «Chery А15», при выполнении обгона выскочил на левую по ходу движения обочину и, не справившись с управлением, выехал на проезжую часть, где столкнулся с обгоняемым большегрузным автомобилем «Volvo FM», в составе полуприцепа «Schmitz», под управлением 46-летнего мужчины. После удара о фуру, иномарка опрокинулась в кювет.

- В результате аварии пассажир автомобиля «Chery А15»,девятилетний мальчик, получил травмы и был доставлен в Детскую областную больницу, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла 22 сентября в 0 часов 30 минут на 8 километре автодороги «Каменка-Протасово», проходящей по территории Ржаксинского района. Как рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился суправлением и въехал в дерево. В результате этой аварии травмы получила пассажирка автомобиля, четырехлетняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, при этом перевозилась без детского кресла. Водитель сам доставил малышку в ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За удар полицейского по лицу тамбовчанка получила два года условно
В Котовске начался отопительный сезон
В тамбовскую колонию пытались передать мобильник
В Тамбовской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»
21-летнего тамбовчанина задержали с наркотиками
Почти половина жителей Тамбовщины получит прививки от гриппа
«Усадьбе Асеевых» проводит традиционный день открытых дверей
Компанию будут судить за незаконный рекламный звонок
Житель Котовска занимался установкой пиратских программ
Тамбовчан приглашают поучаствовать в Фестивале уличного кино
Тамбовчане попались на выращивании конопли
Тамбовская епархия признала свое право на незаконно построенный храм
Тамбовчанка украла из магазина теплое пальто
«Мобильные бригады» доставили в больницы больше тысячи тамбовчан
В Тамбове «накрыли» наркопритон
На Тамбовщине убрали несанкционированную свалку
Тамбовчанин осужден за издевательства над приемной дочкой
В Тамбове торговка пыталась продать алкоголь подростку
Автобус 11Т в Тамбове будет ходить до 23.00
Директор тамбовской стройфирмы подозревается в даче взятки
Тамбовчанин предложил полицейскому взятку в 60 тысяч рублей