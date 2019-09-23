Компанию будут судить за незаконный рекламный звонок

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-23T09:32:05+03:00

Тамбовчанин пожаловался в УФАС на нежелательное аудиосообщение

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Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении ООО «БС ГРУПП». Поводом стало заявление мужчины о нежелательном аудиосообщении, которое поступило на его телефон.

Рекламное сообщение предлагало пройти комплексное обследование организма. При этом мужчина не давал своего согласия на получение таких сообщений.

По закону распространение рекламы по телефону допускается только при условии предварительного согласия абонента. Теперь ООО «БС ГРУПП», которое произвело рекламный звонок, предстоит доказать, что такое согласие у него имелось. В противном случае ему грозит наказание.

- Рассмотрение дела назначено на 18 октября 2019 года, - сообщают в УФАС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU