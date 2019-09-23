2019-09-23T09:00:44+03:00
Происшествия

Житель Котовска занимался установкой пиратских программ

Мужчина дали 2 года условно
Марина Поповцева
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Прокуратура Котовска поддержала обвинение по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права и сбыте контрафакта.

Установлено, что мужчина дал в интернете объявление о том, что оказывает помощь по установке компьютерных программ. Обвиняемый скачал для клиента 9 программных продуктов, авторские права на которые принадлежат компании «Microsoft» («Майкрософт») и ООО «1С – Софт», которые установил на компьютер покупателя без согласия правообладателей. За это ему заплатили 1000 рублей.

При этом стоимость легальных экземпляров программных продуктов правообладателя - ООО «1С – Софт» составляет более 1,8 млн рублей.

- Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщают в администрации города Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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