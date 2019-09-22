Тамбовчан приглашают поучаствовать в Фестивале уличного кино

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-22T14:28:26+03:00

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В России стартует режиссерский конкурс с призовым фондом в 1 миллион рублей. Его проводит команда Фестиваля уличного кино, который прошёл этим летом в 1100 городах России, в том числе и в Тамбове. Напомним, Фестиваль уличного кино проходит с 2014 года и является крупнейшим в мире зрительским смотром короткометражного кино. Этим летом фестиваль прошел и в Тамбовской области. Жители 14 городов и населенных пунктов пришли на фестивальные площадки, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившиеся светом фонариков и телефонов.

- Сейчас команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров "А4". В прошлом году председателем жюри выступил Валерий Тодоровский, а в этом году экспертами стали кинорежиссер Алексей Попогребский, сценарист, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Подробности участия можно найти на сайте проекта http://a4.wsffest.com/. Фильм-победитель будет озвучен на церемонии закрытия фестиваля в Москве. Его автор получит 1 миллион рублей. До окончания приема заявок остался месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU