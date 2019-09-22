Тамбовчане попались на выращивании конопли

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-22T14:23:54+03:00

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В марте этого года полицейские задержали двоих жителей поселка Комосмолец Тамбовского района, которые прямо в квартире, в специально оборудованном для этого помещении, выращивали коноплю для личного потребления.

- В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 21 растение, которое было направлено на экспертизу, согласно которой данные растения были признаны наркотикосодержащими, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. - По этому факту в следственной части СУ УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ.

Недавно это уголовное дело направили прокурору Тамбовского района для утверждения обвинительного заключения. В случае вынесения обвинительного приговора мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU