Тамбовчанка украла из магазина теплое пальто

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-21T14:55:56+03:00

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19 сентября в Мичуринске в местном магазине на улице Советской произошла кража. Прибывшие на место полицейские опросили 40-летнюю владелицу торговой точки. Женщина рассказала, что в 9 часов 20 минут в магазин зашла посетительница. Выждав момент, когда персонал отвлекся она сняла с манекена женское пальто и ушла. Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдение и при просмотре нашли момент кражи, было составлено описание воровки. Личность женщины установили, ее задержали и доставили в отдел. 33-летняя жительница Мичуринска призналась в краже.

- Похищенное пальто у нее изъяли и вернули и предпринимателю. Выяснилось, что ранее задержанная уже не раз попадала в поле зрения правоохранителей и неоднократно совершала схожие кражи, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. – Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU