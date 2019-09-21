«Мобильные бригады» доставили в больницы больше тысячи тамбовчан

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-21T14:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области подвели промежуточные итоги работы «Мобильных бригад», которые функционируют в регионе с 1 августа этого года. По данным управления социальной защиты и семейной политики сейчас в сельской местности проживает больше 400 тысяч жителей, из них более 70 тысяч - люди старше 65 лет. По состоянию на начало сентября 23 «Мобильные бригады» сделали 237 выездов, 1 231 человек доставлен в медицинские организации области. К концу 2019 года услугами «Мобильных бригад» планируется охватить не менее 6 761 человек (9% от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности региона), а к 2024 году – не менее 54 404 человек (70% от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности региона).

- Приобретение 23 единиц автотранспорта для функционирования «Мобильных бригад» стало возможным за счет выделения более 40 млн. рублей из федерального бюджета для организации данной работы, - сообщает региональное управление социальной защиты и семейной политики. - Современные и комфортные микроавтобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан и оборудованы подъемниками для погрузки инвалидных колясок. Базируется транспорт в центрах социальных услуг муниципальных образований области.

ИСТОЧНИК KP.RU