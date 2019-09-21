2019-09-21T14:28:08+03:00
Происшествия

В Тамбове «накрыли» наркопритон

Полицейские задержали 45-летнего владельца помещения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В УМВД России по городу Тамбову поступила информация, что на улице Синева гражданин организовал притон для изготовления и употребления наркотиков. Во время проверки эта информация подтвердилась. Установлено, что 45-летний гражданин неоднократно предоставлял помещение посторонним лицам, употребляющим запрещенные вещества.

- В ходе обыска жилища были обнаружены наркотики и приспособления для употребления наркотических средств, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. – Хозяин жилья дал признательные показания.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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