В Тамбове «накрыли» наркопритон

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-21T14:28:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В УМВД России по городу Тамбову поступила информация, что на улице Синева гражданин организовал притон для изготовления и употребления наркотиков. Во время проверки эта информация подтвердилась. Установлено, что 45-летний гражданин неоднократно предоставлял помещение посторонним лицам, употребляющим запрещенные вещества.

- В ходе обыска жилища были обнаружены наркотики и приспособления для употребления наркотических средств, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. – Хозяин жилья дал признательные показания.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU