В Тамбове торговка пыталась продать алкоголь подростку
Женщине грозит штраф
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В Тамбове полицейские пресекли факт продажи алкоголя подростку. Продавец продуктового магазина продала 16-летнему юноше алкогольный напиток.
- По данному факту проводится проверка. Продавец может быть привлечена к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU