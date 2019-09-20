В Тамбове торговка пыталась продать алкоголь подростку

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-20T18:00:54+03:00

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В Тамбове полицейские пресекли факт продажи алкоголя подростку. Продавец продуктового магазина продала 16-летнему юноше алкогольный напиток.

- По данному факту проводится проверка. Продавец может быть привлечена к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU