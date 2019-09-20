2019-09-20T17:30:12+03:00
Общество

Автобус 11Т в Тамбове будет ходить до 23.00

Пассажиропоток по другим маршрутам будет изучаться
Марина Поповцева
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Причина изменений - многочисленные жалобы жителей микрорайонаПричина изменений - многочисленные жалобы жителей микрорайонаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове с 25 сентября будет продлено время движения автобуса 11Т. С этого дня проехать по маршруту «Пигмент» - Районная можно будет до 11 вечера. Эта мера – ответ на жалобы местных жителей.

Начальной остановкой маршрута 11Т, как и прежде будет «Авиаремзавод», конечной - завод «Пигмент».

- В течение месяца сотрудники МБУ «Пассажирские перевозки» проведут ежедневный мониторинг и замер пассажиропотока в вечернее время по остальным маршрутам. В соответствии с реальной потребностью будут приняты соответствующие решения об увеличении времени движения и количества автобусов и на других маршрутах в этом микрорайоне, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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