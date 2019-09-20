Директор тамбовской стройфирмы подозревается в даче взятки

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-20T17:02:37+03:00

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По версии следствия, 11 сентября коммерческий директор строительной фирмы в своем кабинете передал представителю ГУ МЧС России по Тамбовской области 30 тысяч рублей в качестве взятки за составление акта без фактического проведения проверочных мероприятий о соответствии фирмы всем требованиям, необходимым для получения лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Должностное лицо отказалось от незаконного денежного вознаграждения. Преступление выявлено при участии сотрудников ГУ СБ МЧС России и ФСБ России по Тамбовской области.

- Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего коммерческого директора фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU