2019-09-20T16:33:34+03:00
Происшествия

Тамбовчанин предложил полицейскому взятку в 60 тысяч рублей

Мужчина пытался уйти от наказания за сбыт контрафактного алкоголя
Магдалина Кочнева
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572 бутылки со спиртными напитками были изъяты572 бутылки со спиртными напитками были изъяты
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19 сентября в 15:40 на трассе Р-22 "Каспий" была задержана подозрительная иномарка. Во время досмотра автомобиля «Мерседес-Бенц» полицейские обнаружили контрафактную продукцию. Как выяснилось, 40-летний житель посёлка Первомайский перевозил с целью сбыта алкогольную продукцию с признаками контрафакта. Полицейскими изъяты 572 бутылки алкоголя. В ходе опроса тамбовчанин признательные показания. Однако, не теряя надежды избежать уголовной ответственности, в служебном кабинете он попытался дать правохранителю взятку в размере 60 тысяч рублей. Отказавшись от вознаграждения, сотрудник полиции задокументировал и второе преступление.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». - сообщает региональное УМВД. - По совокупности он будет привлечен и к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ «Дача взятки». Санкция этой статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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