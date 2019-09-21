На Тамбовщине убрали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-21T13:41:08+03:00

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На территории д. Гавриловка Ржаксинская прокуратура выявила несанкционированные скопления бытовых отходов и мусора.

Решением Гавриловского сельского Совета утверждены Правила по благоустройству. Согласно им, на территории Гавриловки запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Ответственными за благоустройство, содержание в чистоте объектов и соблюдение санитарного порядка на улицах и площадях является администрация сельсовета.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представление в адрес главы администрации сельсовета. - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Одновременно, за нарушение правил благоустройства в отношении заместителя главы администрации сельсовета, отвечающей за указанное направление работы, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 8 Закона Тамбовской области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области», которое для рассмотрения направлено в административную комиссию района. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU