2019-09-20T10:00:30+03:00
Происшествия

В Котовске «Пежо» въехал в «Фольксваген»

Пострадал один из водителей
Марина Поповцева
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Водитель не рассчитал безопасную дистанцию и получил травмыВодитель не рассчитал безопасную дистанцию и получил травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Котовске 30-летний водитель автомобиля «Peugeot 408» двигался слишком близко к ехавшему впереди «Volkswagen Jetta». В итоге произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Peugeot 408» получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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