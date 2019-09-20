В Котовске «Пежо» въехал в «Фольксваген»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-20T10:00:30+03:00

Водитель не рассчитал безопасную дистанцию и получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадал один из водителей

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В Котовске 30-летний водитель автомобиля «Peugeot 408» двигался слишком близко к ехавшему впереди «Volkswagen Jetta». В итоге произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Peugeot 408» получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU